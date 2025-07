Adeyemi Juve | il Borussia Dortmund rivela la cifra per la sua cessione! Prezzo monstre ecco quanto servirà per vederlo in bianconero

Il calciomercato Juventus si infiamma con una notizia bomba: il Borussia Dortmund ha fissato il prezzo per la cessione di Karim Adeyemi, uno degli attaccanti più promettenti d’Europa. Con un costo monstre che fa sognare i tifosi, la trattativa si fa sempre più concreta. Ma quanto servirà per portarlo in bianconero? Scopriamo i dettagli di questa possibile operazione da veri fuoriclasse.

Adeyemi Juve: il Borussia Dortmund ha fissato il prezzo per lasciar partire il proprio attaccante. Ecco tutti i dettagli. Il calciomercato Juve non si ferma e, mentre si lavora su più fronti per definire l’attacco della prossima stagione, spunta un nome nuovo e di grandissimo prestigio dalla Germania. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Karim Adeyemi, velocissimo attaccante del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca. Una suggestione affascinante, che si scontra però con la valutazione faraonica fatta dal suo club di appartenenza. Un fulmine per l’attacco di Tudor: il profilo di Adeyemi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adeyemi Juve: il Borussia Dortmund rivela la cifra per la sua cessione! Prezzo monstre, ecco quanto servirà per vederlo in bianconero

In questa notizia si parla di: juve - borussia - dortmund - prezzo

Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey, in palio ci sono i quarti con Real o Juve: le quote - Il match tra Borussia Dortmund e Monterrey si preannuncia come un confronto spettacolare, con i tedeschi favoriti grazie alla loro caratura europea.

L’affare Adeyemi-Juventus potrebbe definitivamente sfumare Come riportato da BILD, il Borussia Dortmund non ha alcuna intenzione di privarsi dell’esterno offensivo Per far vacillare i tedeschi, infatti, servirà una proposta vicina ai 70 milioni di euro. Vai su Facebook

La #Juventus fa sul serio per Karim #Adeyemi La pista che porta all'attaccante del Borussia Dortmund potrebbe essere favorita soprattutto per via di un contratto in scadenza a giugno 2027, con nessuna trattativa per il rinnovo all'orizzonte Vai su X

La Juve piomba su Adeyemi: il Borussia apre alla cessione, i costi dell'operazione; Juventus, suggestione Adeyemi: il Borussia Dortmund fissa il prezzo; Le pagelle di Borussia Dortmund-Juventus 0-3.

Amichevole Borussia Dortmund-Juventus, biglietti in vendita - Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione e, di conseguenza, anche ai primi impegni amichevoli in vista della prima gara ufficiale che la Juventus disputerà domenica 24 agosto ... tuttojuve.com scrive

Borussia Dortmund-Juventus: biglietti in vendita! | OneFootball - Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione e, di conseguenza,* anche ai primi impegni amichevoli** in vista della prima gara ufficiale che la Juventus disputerà domenica 24 agosto alle ore 20:4 ... Scrive onefootball.com