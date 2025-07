Addio Inter ci siamo davvero | mancano solo visite e firma

L’addio all’Inter è ormai questione di ore: mancano solo le visite mediche e la firma finale. Dopo una trattativa complicata, l’accordo con il giocatore è stato raggiunto e presto arriveranno gli annunci ufficiali. La squadra si sta ricostruendo, lasciandosi alle spalle i fallimenti recenti, come quello con Calhanoglu. Ora, l’attenzione si sposta su nuovi obiettivi, tra cui Ederson dell’Atalanta, per rafforzare il reparto e ripartire alla grande.

