Addio al prof Mass, lo psicologo che ha trasformato il pisolino rigenerante in una filosofia pop. Non era un semplice amante del riposo, ma un vero e proprio cultore della pennichella come arma segreta per vivere meglio e più intensamente. Tra opinioni contrarie e controversie, il suo messaggio rimane: il sonno di qualità può rivoluzionare la nostra quotidianità. E così, con la sua eredità, ci invita a riscoprire il potere di una pausa.

No, il dottor James Beryl Mass decisamente non era un morto di sonno. Anzi, secondo lui, grazie al «pisolino», si campava di più e meglio. Anche se, sui benefici effetti della pennichella postprandiale, i pareri sono contrastanti: non pochi colleghi di Mass sostengono infatti che il sonnellino pomeridiano ha «effetti deleteri» su corpo e psiche. Tutte «chiacchiere prive di fondamento» per Mass, lo psicologo sociale americano che «ha trasformato il sonno in una scienza pop e il pisolino in una strategia di benessere». James è morto ieri a Charlevoix, nel Michigan, all'età di 86 anni. E ci piace immaginare che se ne sia andato passando direttamente dal sonno alla morte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio al prof. Mass, lo psicologo che ha fatto del "pisolino rigenerante" una filosofia pop

