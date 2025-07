Addio al critico Goffredo Fofi con Franca Faldini autore della prima importante biografia di Totò

Addio a Goffredo Fofi, luminare del panorama culturale italiano, saggista, critico e narratore di talento. La sua collaborazione con Franca Faldini, autrice della prima biografia di Totò, e le sue opere pionieristiche come ‘Totò, Storia di un buffone serissimo’ hanno rivoluzionato la critica cinematografica e il nostro modo di guardare il grande comico napoletano. La sua eredità rimarrà sempre viva nella memoria di chi ama il cinema e la cultura italiana.

È morto a 88 anni Goffredo Fofi, saggista, scrittore, intellettuale, giornalista e critico cinematografico: tra le altre opere, fu co-autore con Franca Faldini, del libro ‘Totò, l’uomo e la maschera’, e autore di ‘Totò, Storia di un buffone serissimo’, che segnò la rivalutazione critica dell’opera cinematografica di Antonio De Curtis, in arte Totò. Autore e creatore di riviste importanti come ‘Quaderni piacentini’, ‘La Terra vista dalla Luna’, ‘Ombre Rosse’, ‘Linea d’Ombra’, ‘Lo Straniero’ e ‘Gli Asini’, era nato a Gubbio il 15 aprile 1937: scrittore ‘militante’ negli anni Sessanta e Settanta, aveva fatto della lotta contro l’omologazione culturale il ‘fil rouge’ del suo pensiero critico nel corso di tutta la sua lunga carriera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it