Addio a Tempesta l’uomo che non smise mai di lottare

Per il suo spirito indomabile e la sua dedizione incrollabile, Tempesta rimarrà un esempio luminoso di lotta civile e passione. La sua vita è stata un inno alla perseveranza e al coraggio di difendere i valori in cui ha creduto fino all’ultimo respiro, lasciando un’eredità che ispira ancora oggi a non arrendersi mai. Per il suo esempio, il suo nome continuerà a risuonare come simbolo di resistenza e speranza.

C’è chi ha combattuto per qualche mese, chi per qualche anno. E poi c’è chi, come lui, ha combattuto per tutta la vita. Non con le armi, dopo la guerra, ma con le idee, con il lavoro, con l’impegno civile. Aveva imparato presto che la libertà non è un bene garantito e che ogni conquista va custodita come si fa con un seme. E così ha fatto, fino all’ultimo giorno dei suoi 99 anni. Il suo nome di battaglia era Tempesta, e lo fu davvero. Per il coraggio, per la determinazione, per quella forza gentile che lo ha reso un punto di riferimento nel suo territorio, ben oltre la fine del conflitto. È morto Franco Guazzaloca, uno degli ultimi partigiani bolognesi ancora in vita, protagonista della Resistenza, sindacalista e militante comunista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it