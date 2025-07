Addio a Goffredo Fofi | il critico cinematografico degli ultimi aveva 88 anni

Addio a Goffredo Fofi, il critico cinematografico che ha rivoluzionato il nostro modo di vedere il cinema e la cultura. A 88 anni, dopo un ricovero per una frattura, lascia un’eredità ricca di passione, coraggio e innovazione. Saggista, giornalista e attivista, Fofi ha saputo unire arte e diritti civili, restando un faro per generazioni di appassionati e intellettuali. La sua voce, unica e inconfondibile, continuerà a ispirarci.

Era stato ricoverato il 25 giugno scorso dopo essersi rotto un femore. Goffredo Fofi, 88 anni, si è spento all’Ospedale Cavalieri di Malta a Roma. Saggista, critico, giornalista e attivista, Fofi è stato una delle figure più originali e controcorrente del mondo intellettuale italiano del secondo Novecento. Celebre per aver combinato la cultura ai diritti civili, e per essere stato in grado di dare nuova rilevanza al cinema di Totò. Nato a Gubbio, in Umbria, nel 1937, ha vissuto soprattutto tra Roma e Napoli. Il ricordo commosso dell’amico Gad Lerner. «Che dolore, è morto Goffredo Fofi, patriarca severo e buono della mia generazione», ha scritto sui suoi canali social il giornalista Gad Lerner, amico e collaboratore di Fofi, con cui aveva scritto il libro Maledetti giornalisti, a cui aveva collaborato anche Michele Serra. 🔗 Leggi su Open.online