L’addio a Goffredo Fofi, il critico che amava odiare il cinema, apre un capitolo di riflessione su un intellettuale anticonformista e appassionato. Le sue recensioni, spesso pungenti e controcorrente, hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale italiano. La sua voce rimarrà un faro per chi ama sfidare le convenzioni e cercare il vero volto del cinema. Un tributo a un grande provocatore dell’analisi cinematografica.

Poche cose mi irritavano come le recensioni cinematografiche di Goffredo Fofi. Proprio per questo me le leggevo sempre, più o meno tutte, sistematicamente. Trovavo anche magnifico.