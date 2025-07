Addio a Federico Rea luminare della chirurgia toracica | l’ultima operazione con 39 di febbre

Addio a Federico Rea, luminare della chirurgia toracica e uomo di straordinaria umanità. Il professor Rea, direttore di fama mondiale e simbolo di eccellenza all’Ospedale di Padova, ci lascia a 68 anni, dopo aver affrontato la sua ultima sfida con 39 di febbre. La sua eredità nel campo medico rimarrà indelebile. Per non perdere le sue intuizioni e aggiornamenti, iscriviti a DayItalianews.

