Ad Afragola sequestrato un cantiere PNRR | era stato chiuso per motivi di sicurezza ma riaperto illegalmente

Ad Afragola, un cantiere del PNRR sequestrato e prontamente riaperto in modo illecito, mette in evidenza le criticità legate alla sicurezza sul lavoro e alla vigilanza. La vicenda solleva importanti questioni sulla tutela dei lavoratori e sulla gestione delle risorse pubbliche, richiedendo una risposta immediata e decisa da parte delle autorità competenti. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa singolare situazione.

Sequestrato ad Afragola un cantiere PNRR in via Salicelle: era stato chiuso martedì per violazioni in termini di sicurezza del lavoro ma riaperto 24 ore dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Afragola, sequestrato cantiere Pnrr al rione Salicelle: denunciate tre persone - Afragola vive momenti di tensione con il sequestro di un cantiere PNRR nel rione Salicelle, dove i carabinieri hanno denunciato tre persone, tra cui il coordinatore e due delegati.

