Acqua dolce rischio amaro | perché nuotare in un lago può essere più pericoloso del mare

Nuotare in un lago d'estate può sembrare un’attività rilassante e rinfrescante, ma dobbiamo essere consapevoli dei rischi nascosti. A differenza del mare, i laghi non sono trattati, e possono ospitare batteri, parassiti e virus provenienti da contaminazioni fecali o rifiuti animali. La salute è la priorità: conosci i pericoli e impara come proteggerti per goderti al massimo questa avventura acquatica.

Nuotare in un lago è un'attività estiva amata da molti, ma comporta rischi che richiedono attenzione. A differenza delle piscine, i laghi non sono trattati con disinfettanti, rendendoli potenziali ricettacoli di batteri, parassiti e virus. Secondo il Centers for Disease Control and Prevention (CDC), uno dei principali pericoli è la contaminazione fecale, derivante da scarichi di acque reflue o rifiuti animali, che può causare gravi malattie se ingerita o se entra in contatto con ferite aperte. A differenza di fiumi o mari, l'acqua stagnante dei laghi trattiene più a lungo i contaminanti, aumentando i rischi.

