Achille Lauro la foto inedita e la dedica speciale nel giorno del suo compleanno

Achille Lauro, il visionario della musica italiana, celebra oggi i suoi 35 anni con un sorriso e un messaggio speciale. In questa giornata di festa, condividiamo con voi una foto inedita e una dedica che riflettono la crescita artistica e il profondo legame con i suoi fan. Perché ogni successo è un passo avanti, e il suo percorso continua a sorprenderti: scopriamo insieme cosa ha in serbo per il futuro.

Oggi, venerdì 11 luglio, Achille Lauro compie 35 anni. E non potrebbe festeggiarli in modo migliore, considerati i successi inanellati negli ultimi tempi e il riscontro ottenuto da parte di un pubblico che lo segue sempre più numeroso. Ed è anche a lui, ai fan che gli dimostrano affetto e. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: achille - lauro - inedita - dedica

Achille Lauro show prima di Sinner e Alessia Marcuzzi balla – Video - Achille Lauro ha infiammato il Campo Centrale con il suo imperdibile show prima dell'atteso match tra Jannik Sinner e Tommy Paul.

Achille Lauro, la foto inedita e la dedica speciale nel giorno del suo compleanno; Achille Lauro al Foro Italico con i fan per il suo nuovo video: Vi devo tutto; Achille Lauro infiamma il Circo Massimo sold-out e prenota l'Olimpico per il 2026.

Achille Lauro compie 35 anni, com'è cambiato il suo stile negli anni: dal look punk all'eleganza sartoriale. Prima e dopo - Il cantante è cresciuto molto negli ultimi anni, sperimentando stili e melodie sempre fuori dalla sua zona di confort, mettendosi alla ... Da msn.com

Achille Lauro infiamma il Circo Massimo sold-out e prenota l'Olimpico per il 2026 - out al Circo Massimo e, in chiusura del primo show, ha salutato tutti con una sorpresa. msn.com scrive