Achille Lauro compie 35 anni | i momenti più importanti della sua carriera

Achille Lauro, nato Lauro De Marinis, compie 35 anni e festeggia un percorso ricco di momenti iconici. Dallo sfondo delle periferie romane alla conquista dei palchi più prestigiosi, la sua carriera è un mix di talento, audacia e innovazione. Dai primi passi agli exploit internazionali, ogni esperienza ha contribuito a plasmare il suo stile unico. Nel 2025, Achille Lauro continua a sorprendere e ispirare, lasciando un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano e non solo.

All'anagrafe Lauro De Marinis, Achille Lauro spegne oggi trentacinque candeline. Nato a Verona l'11 luglio 1990, Achille Lauro si trasferisce presto a Roma, dove cresce nei quartieri periferici di Roma Nord, tra Tufello, Serpentara e Vigne Nuove. La sua adolescenza è caratterizzata dalla scelta di andare a vivere in una comune con il fratello maggiore, che gli trasmetterà l'amore per la musica. Un amore che oggi, nel 2025, lo ha portato a festeggiare il suo primo sold out allo Stadio Olimpico di Roma. In occasione del suo concerto al Circo Massimo di Roma lo scorso 29 giugno, Achille Lauro aveva annunciato la tappa del 2026 allo stadio romano e proprio questa mattina, in occasione del suo trentacinquesimo compleanno, ha annunciato sul suo account Instagram il tutto esaurito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it