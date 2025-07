Acf acquisite a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Erica Di Nallo

L’Arezzo si rafforza con un talento promettente: Erica Di Nallo, portiere classe 2006, arriva in prestito dal Sassuolo. Giovane di grande prospettiva e già nel giro della Nazionale, Erica rappresenta il futuro del calcio italiano. Con questa acquisizione, la squadra amaranto punta a crescere ulteriormente, puntando sulle capacità di una portiere che ha già dimostrato tutto il suo valore in Serie A. La sua avventura con l’Arezzo sta per cominciare e promette emozioni e successi.

Arezzo, 11 luglio 2025 – A CF Arezzo comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Erica Di Nallo. Portiere classe 2006, Di Nallo arriva in amaranto in prestito dal Sassuolo. Nella stagione 202425 ha fatto il suo esordio in Serie A, scendendo in campo all'ultima giornata di campionato. Giovane di grande prospettiva, è attualmente nel giro della Nazionale, vantando convocazioni sia con l'Under 17 che con l'Under 23.

