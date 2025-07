Acerra | lancia sassi contro gli agenti della Polizia di Stato Tratto in arresto un 29enne

Una giornata di tensione ad Acerra, dove un 29enne della Nuova Guinea ha scatenato il caos lanciando sassi contro laPolizia e aggredendo operai. La scena ha richiesto l’intervento deciso di più commissariati, culminando con l’arresto dell’uomo e il danneggiamento di un’auto di servizio. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza della presenza e della reattività delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica, ma anche la complessità dei momenti di crisi urbana.

Acerra, 29enne arrestato dopo aver aggredito operai e lanciato sassi contro la Polizia. Danneggiata un’auto di servizio, decisivo l’intervento di più Commissariati.. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne della Nuova Guinea, con precedenti di polizia, per minacce, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. In particolare, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Pagliarone per la segnalazione di una persona molesta ed aggressiva nei confronti di alcuni operai di un cantiere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it