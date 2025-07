Acerbi si congederà dall’Inter? Sensazioni, dimostrazioni e scenari.

Francesco Acerbi potrebbe presto salutare l'Inter, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. La dirigenza nerazzurra sta valutando con attenzione questa possibilità, desiderosa di rinnovare la difesa e intraprendere un “nuovo ciclo”. Ricercando le migliori strategie di mercato, l’addio di Acerbi appare sempre più vicino, lasciando aperti scenari interessanti e dimostrazioni di come il calcio sia in continua evoluzione.

Francesco Acerbi potrebbe lasciare l’Inter nella sessione estiva di mercato. La dirigenza nerazzurra sta infatti seriamente riflettendo sulla possibilità di una separazione nell’immediato. LA SENSAZIONE – Francesco Acerbi è consapevole di quanto sia concreta l’ipotesi di un addio all’Inter in estate. Ciò perché i nerazzurri, intenzionati a rinnovare il proprio reparto difensivo nel segno di un “nuovo ciclo”, sanno che questo potrebbe essere il momento giusto per chiudere un rapporto nato sotto mille perplessità e proseguito nella consapevolezza generale della sua bontà e opportunità. Le redini della situazione sono appannaggio della società nerazzurra, che può decidere di risolvere il suo contratto con Acerbi versando una cifra simbolica di 500mila euro in estate. 🔗 Leggi su Inter-news.it