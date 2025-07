Acerbi Inter ora l’addio più vicino | si valuta la rescissione il motivo è clamoroso

L'Inter si trova di fronte a un bivio: il futuro di Francesco Acerbi, pilastro della difesa nerazzurra, è ormai in discussione. Con le ultime voci di mercato e i riflessi sulla rescissione del contratto, il club valuta attentamente se continuare insieme o lasciar andare un leader esperto. La decisione definitiva potrebbe segnare un nuovo capitolo per la squadra, aprendo scenari sorprendenti per la prossima stagione.

Acerbi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale nerazzurro in vista della prossima stagione. Tutti i dettagli in merito. L' Inter sta vivendo un momento di riflessione in vista della nuova stagione, con un occhio di riguardo al rafforzamento del reparto difensivo. Secondo quanto riportato dal Libero, uno dei temi più caldi riguarda Francesco Acerbi, veterano della difesa nerazzurra. Il giocatore, che ha fornito prestazioni solide nelle ultime stagioni, potrebbe vedere il suo futuro a Milano messo in discussione, in un'operazione che coinvolgerebbe una rescissione del contratto con il pagamento della penale da 500mila euro.

