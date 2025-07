Acer ha conquistato diversi premi ai Red Dot Awards 2025

Acer ancora una volta si distingue nel panorama tecnologico, conquistando numerosi prestigiosi Red Dot Awards 2025 per l’eccellenza nel design di prodotto. Questi riconoscimenti sottolineano la straordinaria versatilità del portfolio Acer, che spazia dai laptop intelligenti ai tablet ultra-leggeri, fino alle soluzioni innovative per il gaming e la connettività mobile. La linea di PC Acer, in particolare, ha aperto la strada a un futuro di innovazione e stile.

