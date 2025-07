Acea Heritage la mostra che racconta la storia e la cultura di Acea

Ad inaugurarlo la suggestiva esposizione di foto storiche e oggetti iconici, che svelano il ruolo fondamentale di Acea nel plasmare il paesaggio italiano. Un viaggio emozionante tra passato e presente, che invita a scoprire come questa azienda abbia saputo innovarsi e crescere, diventando un simbolo di affidabilità e progresso. Acea Heritage è più di una mostra: è un omaggio alla nostra storia condivisa, un'occasione per valorizzare il patrimonio culturale e sociale che ci unisce.

Nasce ACEA Heritage, una mostra per raccontare la storia e la cultura di Acea, un viaggio tra opere, documenti e oggetti per scoprire come il primo operatore idrico in Italia, nei suoi 116 anni di attività , ha contribuito alla crescita economica, sociale e civile del Paese. Ad inaugurarlo la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: acea - heritage - mostra - storia

Cultura, inaugurata a Roma mostra ‘Acea Heritage’ - A Roma, nasce “Acea Heritage”, una mostra che celebra 116 anni di storia e cultura dell’istituzione idrica più antica d’Italia.

#Attualità #adnkronos #ultimora Cultura, inaugurata a Roma mostra ‘Acea Heritage’: #ILMONITO (Adnkronos) – Nasce Acea Heritage, una mostra per raccontare la storia e la cultura di Acea, un viaggio tra opere, L'articolo Cultura, inaugurata a Roma mostra ‘ Vai su Facebook

Nasce Acea Heritage: il nuovo spazio espositivo dedicato alla storia, alla cultura e all'identità del Gruppo Acea. Un museo d'impresa, creato per valorizzare e condividere il ricco patrimonio storico, artistico e industriale dell'azienda, in dialogo con il contesto ur Vai su X

Roma: nasce “Acea Heritage”, una mostra per raccontare la storia dell’azienda – FOT...; Nasce Acea Heritage, in mostra storia e cultura dell'azienda; Da archivio aziendale a spazio culturale: a Roma nasce Acea Heritage.

Nasce Acea Heritage, in mostra storia e cultura dell'azienda - Acea svela la sua storia e i suoi 'tesori' artistici in un viaggio tra opere, documenti e oggetti: è nato Acea Heritage, un nuovo spazio espositivo allestito nell’ex salone del pubblico della storica ... Secondo msn.com

Nasce Acea Heritage, una mostra per raccontare la storia e la cultura di Acea - ROMA (ITALPRESS) – Nasce Acea Heritage, una mostra per raccontare la storia e la cultura di Acea, un viaggio tra opere, documenti e oggetti per scoprire come il primo operatore idrico in Italia, nei s ... Segnala msn.com