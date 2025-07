ACEA alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina | infrastrutture moderne per un futuro europeo

In un contesto di sfide e speranze, ACEA si distingue come protagonista nel dibattito sulla ricostruzione dell’Ucraina, contribuendo con competenza e visione strategica a un futuro europeo più solido e sostenibile. La partecipazione del gruppo, guidato dall’Amministratore Delegato Fabrizio Palermo, testimonia l’impegno concreto nel delineare un percorso di rinascita basato su infrastrutture moderne e resilienti, fondamentali per il rilancio del Paese e l’unità continentale.

ACEA ha preso parte alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, un evento internazionale che si è svolto con l’obiettivo di pianificare e coordinare gli interventi per la rinascita del Paese in un’ottica post-bellica. Il gruppo, guidato dall’Amministratore Delegato Fabrizio Palermo, è stato protagonista di un importante momento di confronto sul tema delle infrastrutture, portando la propria esperienza e visione strategica per un processo di ricostruzione basato sul principio del build-back-better — ovvero un modello di ripresa che punta non solo a ricostruire, ma a farlo ai più alti standard attualmente disponibili sul mercato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - ACEA alla Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina: infrastrutture moderne per un futuro europeo

