Milano, un'orribile rapina si trasforma in tragedia: due 16enni sono stati fermati dalla polizia dopo aver aggredito e accoltellato due fratelli, lasciando uno di loro in gravissime condizioni. La vicenda getta luce sulla difficile realtà delle nuove generazioni di seconda provenienza magrebina. La comunità si interroga: cosa spinge giovani così giovani a compiere gesti così estremi? La risposta potrebbe essere più complessa di quanto sembri...

Sono stati individuati e posti in stato di fermo dalla polizia di Stato i due presunti rapinatori dei fratelli di 32 e 37 anni aggrediti l’8 luglio scorso a Milano. Il minore dei due aggrediti era stato accoltellato alla schiena dopo la rapina e versa in gravissime condizioni all’ospedale a Monza. Sono due 16enni italiani di seconda generazione, di origine magrebina. Uno era già ricercato. I due 16enni fermati si trovano al cpa del carcere minorile Beccaria in attesa dell’interrogatorio di convalida previsto per oggi. L’ipotesi accusatoria è rapina aggravata e tentato omicidio. Si tratta di due giovani che ancora vivono con le famiglie a Cinisello Balsamo (Milano), quindi a poca distanza da viale Fulvio Testi dove hanno compiuto la rapina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Accoltellato per rapina a Milano, fermati due 16enni dalla polizia: il video dell’aggressione

