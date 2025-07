Accoltellato dopo una lite con dei ragazzi | 52enne è grave

Una tranquilla notte a Poggiomarino si è trasformata in un incubo quando un uomo di 52 anni è stato brutalmente accoltellato durante una lite con alcuni giovani. Ora si trova in condizioni molto gravi, ricoverato in codice rosso. La scena si è svolta in via Roma 44, vicino a una pizzeria, lasciando la comunità scioccata. La polizia sta indagando per fare luce su questo episodio inquietante e sui motivi dietro l'aggressione.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato aggredito e accoltellato dopo una lite con alcuni ragazzi ed ora è ricoverato in codice rosso. E’ accaduto la scorsa notte a Poggiomarino, in provincia di Napoli. Sono stati i carabinieri ad intervenire in via Roma 44 dove poco prima, nei pressi di una pizzeria, un 52enne era stato aggredito per motivi ancora non chiari dopo una lite con alcuni ragazzi in fase di identificazione. La vittima – con ferite lacero contuse verosimilmente provocate da arma da taglio al fianco sinistro e all’addome – è stato trasferito in codice rosso nell’ospedale di Sarno, la prognosi è riservata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Accoltellato dopo una lite con dei ragazzi: 52enne è grave

In questa notizia si parla di: ragazzi - lite - accoltellato - 52enne

La lite per un fallo durante la partita, poi la rissa in cortile: due ragazzi si accoltellano davanti alla scuola - Una lite per futili motivi si è trasformata in una violenta rissa con coltelli davanti alla Casa di Carità Arti e Mestieri di Corso Brin a Torino.

Ragazzo accoltellato a Lido Adriano Grave episodio a Lido Adriano dove un ragazzo è stato accoltellato in un bar. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Bufalini, in elicottero, con il codice di massima gravità. L'accoltellamento è avvenuto durante una lite. Il Vai su Facebook

Accoltellato dopo una lite con dei ragazzi, 52enne è grave; Lite con ragazzi, 52enne finisce in codice rosso in ospedale con ferite al fianco e all'addome; Poggiomarino, accoltellato dopo una lite: 52enne in ospedale in codice rosso.

Accoltellato dopo una lite con dei ragazzi, 52enne è grave - E' stato aggredito e accoltellato dopo una lite con alcuni ragazzi ed ora è ricoverato in codice rosso. Riporta ansa.it

Poggiomarino, accoltellato dopo una lite: 52enne in ospedale in codice rosso - I carabinieri intervengono a via Roma 44 dove poco prima, nei pressi di una pizzeria, un 52enne era stato aggredito per motivi ancora non chiari dopo una lite con alcuni ragazzi in fase ... Si legge su msn.com