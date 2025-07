Accoltellato davanti una pizzeria dopo una lite con alcuni giovani nel Napoletano

Una tranquilla serata a Poggiomarino si è trasformata in una scena di violenza: un uomo di 52 anni è stato accoltellato dopo un alterco con alcuni giovani davanti a una pizzeria. Le sue condizioni sono gravi, ricoverato in codice rosso a Sarno. Un episodio che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza nelle strade del Napoletano. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Un uomo di 52 anni è stato accoltellato a Poggiomarino dopo una lite con alcuni ragazzi nei pressi di una pizzeria: l'uomo è in codice rosso a Sarno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

