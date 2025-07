Accoltellato alla fermata del tram presi i due presunti aggressori | sono due ragazzi di 16 anni

Un episodio drammatico scuote Milano: due 16enni di origine magrebina sono stati fermati dalla Polizia come presunti responsabili dell'aggressione e della rapina ai danni dei fratelli. La gravità dell'atto, culminato con un accoltellamento alla schiena, ha lasciato la vittima in condizioni critiche. La città si interroga sulle cause e le responsabilità di questi giovani coinvolti, mentre l'interrogatorio di oggi potrebbe rivelare dettagli cruciali su un episodio che ha scioccato tutta Milano.

Milano, 11 luglio 2025 - Sono stati individuati e fermati¬† dalla Polizia di Stato i due presunti rapinatori dei fratelli di 32 e 37 anni aggrediti l'8 luglio scorso a Milano. Il minore dei due aggrediti era stato accoltellato alla schiena dopo la rapina e versa in gravissime condizioni all'ospedale a Monza. I due fermati sono due 16enni italiani di seconda generazione, di origine magrebina. Uno era gi√† ricercato. Oggi √® previsto l'interrogatorio di convalida. Le coltellate. Tutto √® successo nella notte tra marted√¨ e mercoled√¨ scorso, 9 luglio 2025, In tre si sono avvicinati a due fratelli che stavano aspettando il tram, hanno tentato di rapinarli del borsello e nella concitazione hanno c olpito alla schiena uno dei due, ferendolo in modo grave. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Accoltellato alla fermata del tram, presi i due presunti aggressori: sono due ragazzi di 16 anni

In questa notizia si parla di: sono - accoltellato - presunti - anni

19enne accoltellato fuori dalla metro A di Roma, colpito all'addome è grave: non ci sono telecamere - Un 19enne è stato accoltellato alla fermata Lucio Sestio di Roma, un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nei trasporti pubblici.

I presunti giornalisti che partecipano ad azioni militari, o forniscono copertura militare ai terroristi sono collaboratori dei terroristi quindi la loro occupazione risulta evidentemente di copertura pertanto diventa assolutamente irrilevante. Noi occidentali siamo abit Vai su Facebook

Accoltellato alla fermata del tram, presi i due presunti aggressori: sono due ragazzi di 16 anni; Sangue in strada nella notte di Halloween: fermati i presunti autori dell'accoltellamento; Folle lite al distributore di benzina: ragazzino accoltellato da altri due minorenni.

Accoltellato per rapina a Milano, fermati due 16enni - Sono stati individuati e posti in stato di fermo dalla Polizia di Stato i due presunti rapinatori dei fratelli di 32 e 37 anni aggrediti l'8 luglio scorso a Milano. Secondo msn.com

Milano, 32enne accoltellato alla fermata del tram in viale Fulvio Testi: fermati due 16enni. Il ferito ancora molto grave - La vittima era in compagnia del fratello: erano stati accerchiati da tre giovanissimi che volevano rapinarli del borsello. Segnala milano.corriere.it