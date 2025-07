Accoltella un 20enne al collo al culmine di una lite in strada a Milano | arrestato 26enne

Un gesto violento scuote Milano: durante una lite nel quartiere di Gratosoglio, un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato al collo con una bottiglia di vetro, lasciandolo gravemente ferito. L'episodio ha portato all'arresto di un 26enne e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza in città. La polizia indaga per fare luce sui motivi di questa aggressione estremo. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda drammatica.

Ieri sera, giovedì 10 luglio, un ragazzo di 20 anni è stato ferito gravemente al collo con una bottiglia di vetro durante una lite scoppiata nel quartiere di Gratosoglio a Milano. Il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Sul caso indaga la polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: collo - lite - milano - accoltella

Lite al Rione Tescione a Caserta finisce nel sangue, coltello al collo e fuga in auto: arrestato 50enne - Una violenta lite nel Rione Tescione di Caserta si è conclusa nel sangue, con un uomo ferito gravemente al collo da un coltello.

Cronache dall’inferno della società multiculturale 1 Roma, dopo un “no” alla richiesta di una sigaretta, un 48enne portinaio di un palazzo è stato accoltellato al collo da un 24enne marocchino con precedenti 2 Milano, durante una lite per una ragazza, u Vai su X

Violenta lite in strada a Milano: uomo accoltellato al collo; Accoltella un 20enne al collo al culmine di una lite in strada a Milano: arrestato 26enne; Milano, dipende hotel accoltellato da collega in zona Stazione Centrale: è caccia all'uomo.

Milano, accoltellamento in via Saponaro al Gratosoglio: grave un uomo dopo una lite per strada - Lite a Milano in via Saponaro, un uomo accoltellato al collo dopo un’aggressione ancora poco chiara: è grave, indaga la polizia. Riporta milano.cityrumors.it

Lite su un autobus a Milano, 21enne accoltellato al collo: è grave - Un 21enne è stato accoltellato a Milano dopo essere sceso alla fermata Famagosta, nella periferia sud della città meneghina. Scrive notizie.virgilio.it