Il Comune di Sansepolcro e Sei Toscana si impegnano a facilitare il lavoro dei manutentori del verde, offrendo un accesso più semplice e organizzato al centro di raccolta di Gricignano. Questa iniziativa garantisce un conferimento efficiente di sfalci e potature prodotti nel territorio comunale, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla pulizia della città. Per usufruire di questo servizio, è necessario seguire alcune semplici procedure di registrazione e accreditamento presso Sei Toscana.

Arezzo, 11 luglio 2025 – Il Comune di Sansepolcro e Sei Toscana informano che, al fine di garantire un conferimento più agevole e organizzato, è possibile l’accesso al centro di raccolta di Gricignano da parte dei manutentori del verde. I professionisti del verde possono conferire sfalci e potature prodotti esclusivamente all’interno del territorio comunale, previa registrazione e accreditamento presso Sei Toscana. È inoltre necessario presentare l’attestazione di provenienza del materiale (scaricabile dal sito di Sei Toscana all’indirizzo https:seitoscana.itcomunisansepolcrocentro-di-raccolta) debitamente firmata e compilata in ogni sua parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Accesso e conferimento al centro di raccolta per i manutentori del verde: le indicazioni di Comune e Sei Toscana

