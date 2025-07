Accertamento disabilità dal 12 luglio nuova versione del servizio per l’invio del certificato medico introduttivo

Dal 12 luglio 2025, l’INPS introduce una nuova versione del servizio per l’invio dei certificati medici introduttivi, semplificando e rendendo più rapido il processo di accertamento della disabilità. Questa innovazione risponde alle esigenze di chi necessita di verifiche specifiche per determinate patologie, garantendo un servizio più efficiente e user-friendly. Scopri come questa novità può facilitare il tuo percorso di diagnosi e riconoscimento della disabilità.

Con il messaggio n. 2216 del 10 luglio 2025, l’INPS ha comunicato la disponibilità, a partire dal 12 luglio 2025, di una nuova versione del servizio per l’invio dei certificati medici introduttivi, funzionale alla richiesta di accertamento della disabilità in presenza di alcune specifiche patologie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

