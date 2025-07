Accelerazione sulle indagini e audizioni a pieno ritmo E su Garlasco spunta un certificato

Le indagini sul delitto di Garlasco stanno vivendo un’accelerazione senza precedenti, con audizioni e verifiche che si susseguono a ritmo serrato. Tra novità e certificati che emergono, gli inquirenti sono determinati a fare luce su quella tragica mattina del 13 agosto 2007. La verità si avvicina, e ogni dettaglio potrebbe essere decisivo per svelare finalmente cosa accadde in casa Poggi. Come evolverà questa intricata vicenda?

Le indagini sul delitto di Garlasco non si fermano e anzi, pare che gli inquirenti stiano accelerando più che mai per acquisire tutti gli elementi possibili per chiarire ancora una volta cosa accadde la mattina del 13 agosto 2007 in casa Poggi. Consulenze sulle prove scientifiche, indagini tradizionali e fondamentali anche le testimonianze: l'inchiesta bis della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi è in continua evoluzione. Come ricostruito da La Provincia Pavese, le audizioni di persone informate sui fatti sono riprese a pieno ritmo. Dovrebbe però non essere sentita la vicina di casa dei Poggi, Franca Bermani, che raccontò di aver visto una bici nera fuori dalla villa di via Pascoli la mattina dell'omicidio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Accelerazione sulle indagini e audizioni a pieno ritmo. E su Garlasco spunta un certificato

In questa notizia si parla di: indagini - audizioni - pieno - ritmo

Delitto di Garlasco, si ricomincia con la raccolta delle testimonianze; Ginnaste, procuratore federale a Desio per sentire atlete, tecnici e staff; Re Nero: depositato ricorso al Tribunale della Libertà.

Garlasco, accelerazione sulle indagini e audizioni a pieno ritmo. E spunta un certificato - Le indagini sul delitto di Garlasco non si fermano e anzi, pare che gli inquirenti stiano accelerando più che mai per acquisire tutti gli ... Segnala iltempo.it

Miozzo pronto per il Copasir: "Cosa volevano i russi in Italia" - Fissata per martedì 12 aprile l'audizione dell'allora coordinatore del Cts Agostino Miozzo. ilgiornale.it scrive