Abusivismo bancario rinviati a giudizio il finanziere Massimo Segre ed altre 16 persone di Directa Sim

L'inchiesta sull'abusivismo bancario a Torino scuote il settore finanziario: sono stati rinviati a giudizio il noto finanziere Massimo Segre e altre 16 persone, coinvolte in un'indagine che mette in discussione pratiche discutibili nel mondo dell'intermediazione mobiliare. La vicenda, che ha fatto scalpore anche per il suo forte risvolto pubblico, si apre ora a un importante capitolo giudiziario che potrebbe avere ripercussioni su tutto il settore.

La Procura della Repubblica di Torino ha chiesto 17 rinvii a giudizio in merito¬†all'inchiesta, conclusa lo scorso marzo, su¬†Directa¬†- Societ√† d'intermediazione mobiliare Spa, che fa capo al finanziere Massimo Segre, divenuto celebre, non solo a Torino,¬†dopo la pubblica rottura con¬†Cristina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: giudizio - finanziere - segre - abusivismo

Abusivismo bancario, rinviati a giudizio il finanziere Massimo Segre ed altre 16 persone di Directa Sim https://ift.tt/Yz1Mxao Vai su X

Abusivismo bancario, rinviati a giudizio il finanziere Massimo Segre ed altre 16 persone di Directa Sim; Directa Sim, chiesto il rinvio a giudizio per Segre; Inchiesta ‚ÄúDirecta‚ÄĚ, chiesto il processo per Massimo Segre: 17 imputati per abusivismo bancario.

Directa Sim, rinvio a giudizio per Segre - Contestazioni per attività da tempo cessate, precisa la società ... Secondo rainews.it

Inchiesta su Directa Sim, Massimo Segre rinviato a giudizio - Il finanziere Massimo Segre è stato rinviato a giudizio (con altre 16 persone) per falso in bilancio per la vecchia amministrazione di Directa Sim, su presunte frodi in attività di trading e di ... Da msn.com