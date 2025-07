Abusi e maltrattamenti sui bambini | sospese tre maestre dell' asilo Insulti castighi e dispetti registrati dalle telecamere nascoste

Una terribile scoperta scuote la comunità di Polesella: tre maestre sospese dall'asilo per un anno dopo aver abusato e maltrattato i bambini, con insulti, castighi e dispetti filmati da telecamere nascoste. Un caso che solleva gravi interrogativi sulla tutela dei più piccoli e sull'importanza di controlli rigorosi. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale vigilare attentamente sui luoghi di crescita e formazione.

POLESELLA (ROVIGO) - Tre maestre dell'asilo sospese per un anno per maltrattamenti continuati sui bambini. È la misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari del.

