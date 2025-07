Abraham’s boys | la trasformazione della leggenda di van helsing in un thriller psicologico cult

Abraham’s Boys: A Dracula Story si distingue per il suo approccio innovativo, che trasforma il mito di Van Helsing in un avvincente thriller psicologico cult. Con una regia incisiva di Natasha Kermani e un’interpretazione originale del racconto di Joe Hill, il film apre nuove prospettive sul classico horror, coinvolgendo lo spettatore in un viaggio tra paura e introspezione. Questo film si distingue per il suo...

Il panorama cinematografico si arricchisce di un nuovo progetto che propone una rivisitazione in chiave moderna e psicologica della figura di Van Helsing, con un'interpretazione originale del mito di Dracula. La regista Natasha Kermani torna dietro la macchina da presa per dirigere Abraham's Boys: A Dracula Story, adattando un racconto di Joe Hill e offrendo una prospettiva innovativa sul classico horror. Questo film si distingue per il suo approccio più introspectivo e inquietante, ambientato nel deserto californiano, circa 18 anni dopo gli eventi di Bram Stoker.

