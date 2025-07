Abodi sulla Nazionale | dovremo impegnarci di più mettendoci più cuore

In un momento di grande sfida per il calcio italiano, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha sottolineato l'importanza di riscoprire passione e cuore per rilanciare la Nazionale. Durante la Ukraine Recovery Conference, ha evidenziato come il vero obiettivo sia tornare ai vertici, credendo nel potenziale tecnico e investendo nelle infrastrutture sportive. È fondamentale che tutti noi ci impegniamo con determinazione: solo così il nostro calcio potrà rinascere e conquistare nuovi traguardi.

Oggi, 11 luglio, in occasione della Ukraine Recovery Conference, il ministro dello Sport Andrea Abodi è intervenuto su più fronti: dalla situazione della Nazionale italiana alle infrastrutture sportive in vista di Euro 2032. Lo riporta Ansa. Abodi sulla Nazionale:. « La sfida è scalare di nuovo la graduatoria, dovremo impegnarci di più mettendoci più cuore e più sentimento. Non credo ci manchi improvvisamente il dato tecnico, mi auguro che si recuperino le motivazioni e l’orgoglio di indossare la maglia azzurra così come hanno dimostrato le selezioni giovanili come l’Under 21, che è stata eliminata ma lo ha fatto uscendo a testa alta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Abodi sulla Nazionale: «dovremo impegnarci di più mettendoci più cuore»

