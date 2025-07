Abodi sul commissario stadi | Sarà un tecnico Anche lo stadio della Roma avrà il suo supporto

Il futuro degli impianti sportivi italiani passa per una nuova figura chiave: il commissario tecnico per gli stadi. Ad annunciarlo, con un tocco di pragmatismo e ironia, è stato Andrea Abodi, ministro per lo Sport, intervenuto all’Ukraine Recovery Conference. Dopo anni di stallo burocratico, questa mossa rappresenta una svolta decisiva. “Il commissario sarà un tecnico, perché è questo il profilo che serve per garantire la riqualificazione e la valorizzazione degli impianti sportivi italiani, rendendoli all’altezza delle aspettative di tifosi e città ,” ha dichiarato Abodi.

"Serve qualcuno che sappia tradurre i linguaggi dell'amministrazione pubblica in funzione degli interessi legittimi dei privati, che sono poi i club promotori dei progetti".

