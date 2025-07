Abodi | Lo sport è prevenzione | l' Italia è una nazione ancora troppo sedentaria

L’Italia, ancora troppo sedentaria, si sta muovendo per cambiare rotta. Il ministro per lo Sport e i Giovani ha presentato il nuovo documento di consenso intersocietario “Prescrizione dell’esercizio fisico in ambito cardiologico”, promosso da Federazione medico sportiva italiana e Società italiana di cardiologia dello sport. Un passo decisivo verso una nazione più attiva e sana, perché prevenire è meglio che curare.

