Abi | rischi crescita disinnescare dazi

In un mondo sempre più interconnesso, disinnescare il protezionismo e i dazi è diventata una priorità cruciale per salvaguardare la stabilità dei mercati, delle imprese e delle banche. La recente chiamata all’azione di Abi e del presidente Patuelli sottolinea come le tensioni commerciali possano facilmente scatenare una nuova recessione, mettendo a rischio il benessere economico globale. È dunque fondamentale agire ora per preservare un’economia equa e dinamica.

11.18 "Disinnescare"il protezionismo e i dazi per evitare effetti su mercati e banche e una "nuova recessione". Così all'Assemblea Abi il presidente Patuelli. In caso di guerre commerciali,"i mercati soffrirebbero, aumenterebbero le incertezze per le imprese, i crediti potrebbero deteriorarsi maggiromente e le banche ne subirebbero gli effetti". "Protezionismi e nuovi dazi, misure vecchie quanto il mondo, penalizzano il libero mercato, le crescite economiche e sociali e la prosperità globale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

