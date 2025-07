Abc commissione con i vertici aziendali non ancora convocata | esposto al prefetto

Un’esigenza pressante muove i cittadini di Latina, che hanno presentato un esposto alla prefetta Vittoria Ciaramella per denunciare la mancata convocazione della commissione consiliare congiunta Bilancio e Ambiente. La questione riguarda la delicata situazione dell’Azienda dei Beni Comuni, un tema cruciale per il benessere collettivo e la trasparenza amministrativa. È fondamentale fare chiarezza e garantire un confronto aperto con i vertici aziendali, affinché la città possa avanzare con decisione verso soluzioni condivise.

