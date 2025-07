Abbracci agli anziani fiori che cadono e 250 euro che spariscono | ma c' è un carabiniere fuori servizio

Abbracci agli anziani, fiori che cadono e 250 euro che spariscono: la vulnerabilità delle persone più fragili si manifesta in vari modi. Ma la presenza attenta e il senso del dovere di un carabiniere fuori servizio, come quello di Arenzano, possono fare la differenza. Lo scorso 8 luglio, grazie alla sua prontezza, è stato arrestato uno straniero autore di un furto con destrezza ai danni di un'anziana. La sicurezza non si ferma mai, nemmeno fuori dall'orario di servizio.

I carabinieri di Arenzano hanno arrestato uno straniero autore di un furto con destrezza ai danni di una persona anziana. Lo scorso 8 luglio il comandante del nucleo operativo e radiomobile di Arenzano, mentre era fuori servizio, ha notato l'uomo, originario del Marocco, mentre cercava di vendere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

