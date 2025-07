Abbonamenti falsi per il bus promossi sui social Autolinee Toscane | Usate solo i canali ufficiali

Attenzione, viaggiatori! Recentemente si sono moltiplicate truffe online che promuovono abbonamenti falsi per il bus sui social media. Autolinee Toscane invita a diffidare da offerte troppo allettanti e a usare solo i canali ufficiali per acquistare i propri titoli di viaggio, proteggendo così la propria sicurezza e i propri soldi. Ricorda: viaggiare in sicurezza è sempre una priorità !

Autolinee Toscane informa che sono state segnalate nuove e ulteriori truffe online, in particolare sui social media, dove vengono promesse tessere in edizioni limitate a prezzi irrisori che consentono di viaggiare a bassissimi prezzi sui mezzi pubblici in alcune cittĂ o in tutta la Toscana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

