Abbonamenti e giocatori la Pallacanestro 2.015 sbarca al Ronca City Playground

Preparati a vivere un'estate all'insegna della pallacanestro! La Pallacanestro Forlì 2.015 sbarca al Ronca City Playground con un torneo 3x3 ricco di emozioni, novità e ospiti d'eccezione. Da lunedì a venerdì 18 luglio, il Polisportivo Cimatti di Roncadello si trasformerà in un palcoscenico di talento e passione, culminando in una serata speciale dedicata a Tommaso Pinza, due volte MVP. Non perdere questa occasione di vivere il cuore della pallacanestro locale!

Ci sarà anche la Pallacanestro Forlì 2.015 al torneo 3x3 "RoncaCity Playground" in programma da lunedì a venerdì 18 luglio al Polisportivo Cimatti di Roncadello. Sarà una vera e propria passerella, con tutte le nuove firme biancorosse e una serata speciale dedicata a Tommaso Pinza, due volte Mvp. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: playground - pallacanestro - abbonamenti - giocatori

Sabato 5 e domenica 6 luglio in Villa Comunale andrà in scena l'undicesima edizione del "3vs3 Senza Un Parquet". Il 3vs3 è una variante del gioco del basket, con squadre composte da 3 giocatori invece che 5 e con le partite che durano 10 minuti invece che Vai su Facebook

Abbonamenti e giocatori, la Pallacanestro 2.015 sbarca al Ronca City Playground; I campetti da basket dove hanno giocato i campioni: quali sono, dove si trovano; Città di Castello, pulizie di Pasqua ai playground. Atleti e genitori della Tiferno si danno alla manutenzione.

Unieuro Forlì protagonista al “RoncaCity Playground” - 015 Forlì ha annunciato la propria presenza al torneo 3x3 “RoncaCity Playground” in programma da lunedì 14 a venerdì 18 luglio ... Secondo corriereromagna.it

Basket: al via campagna abbonamenti della Pallacanestro Trieste - Si chiama 'Rebirth' è è tutta ispirata alla Rinascita la campagna abbonamenti 2023- Come scrive ansa.it