Abbiamo rimosso dalla nostra memoria Euro 2020?

insieme, di condividere emozioni e lasciarsi coinvolgere dalla passione. Quel ricordo, così vivido, ci ricorda quanto lo sport sia capace di unire le persone anche nei momenti più difficili. Ora, con la ripresa e i nuovi sogni, siamo pronti a riscoprire l’entusiasmo di ogni partita, perché il calcio è molto più di un gioco: è un sentimento che ci accompagna sempre.

Vi ricordate dove eravate, la sera di Italia-Turchia? Era l’11 giugno del 2021 e i primi giorni d’estate ci si poteva ancora permettere una camicetta leggera sopra la maglia a maniche corte. Abbiamo visto la partita in un parco pubblico che aveva montato un maxi-schermo. Si mangiavano arrosticini e si beveva birra. Era passato un solo anno dall’estate del Covid, con le partite di Champions giocate stranamente a luglio. Ricordo la voglia di stare insieme, ma anche la felicità del calcio, l’aspettativa gioiosa che circondava la Nazionale Italiana. Non c’era un’ombra di preoccupazione. Al massimo qualcosa di vago che scacciavamo con leggerezza. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Abbiamo rimosso dalla nostra memoria Euro 2020?

