A26 e cantieri nuove chiusure notturne in arrivo tra Arona e Baveno

Attenzione automobilisti! L'A26 tra Arona e Baveno si prepara a cambiare volto con nuove chiusure notturne. Autostrade per l'Italia ha annunciato interventi di manutenzione nelle gallerie, previsti per due notti consecutive in entrambe le direzioni. Queste operazioni sono fondamentali per garantire sicurezza e affidabilità della viabilità . Ecco cosa aspettarsi e come organizzare al meglio i propri spostamenti durante queste notti di lavoro.

Nuove chiusure notturne in arrivo sull'A26, nel tratto tra Arona e Baveno. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, il tratto di A26 sarà chiuso per due notti in entrambe le direzioni per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. In particolare. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

