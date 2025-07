A Vieste c' è la nona edizione della ' Settimana dell' Olio'

A Vieste, dal 24 al 28 agosto, si svolge la nona edizione della Settimana dell'Olio, un evento imperdibile per gli appassionati di questo prezioso oro verde. Un percorso sensoriale tra degustazioni, workshop e visite alle olivicolture, pensato per scoprire i segreti dell’extra vergine d’oliva e celebrare la tradizione locale. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di sapori autentici e raffinatezza, lasciandosi conquistare dalla magia dell’olio di qualità.

Un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente attende gli appassionati dell’oro verde con la nona edizione de ‘La Settimana dell'Olio’, un viaggio immersivo nel mondo dell’olio extra vergine d’oliva in programma dal 24 al 28 agosto a Vieste. L’evento è organizzato dal Comune di Vieste con il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: olio - vieste - edizione - settimana

IL PROGRAMMA DELLA 9^ EDIZIONE DE “LA SETTIMANA DELL’OLIO 2025”. - https://go.shr.lc/3U4T1Y0 via @Shareaholic #vieste Vai su X

“LA SETTIMANA DELL’OLIO 2025”. Giovedì 10 luglio 2025 ore 10.30, Sala della Ruota di Palazzo Dogana a Foggia. Sarà illustrato il programma della 9^ edizione della manifestazione che si terrà dal 24 al 28 agosto 2025 a Vieste. Per il 9° anno consecutivo t Vai su Facebook

A Vieste c'è la nona edizione della 'Settimana dell'Olio'; Vieste, torna “La Settimana dell’Olio”: sapori, cultura e ospiti internazionali tra uliveti e trabucchi; VIESTE/ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE DELL’EDIZIONE 2025 DELLA ”SETTIMANA DELL’OLIO”.

IL PROGRAMMA DELLA 9^ EDIZIONE DE “LA SETTIMANA DELL’OLIO 2025” - Un’esperienza ancora più ricca e coinvolgente attende gli appassionati dell’oro verde con la 9^ edizione de “La Settimana dell'Olio”, un viaggio immersivo nel mondo dell’olio extra vergine d’oliva in ... Secondo zeroventiquattro.it

A Vieste torna “La Settimana dell’Olio” in programma dal 24 al 28 agosto - Per il 9° anno consecutivo torna a Vieste “La Settimana dell’Olio” in programma dal 24 al 28 agosto 2025. Da giornaledipuglia.com