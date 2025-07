A Troia torna la ' Festa del vino' con il percorso enogastronomico

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: torna a Troia la festa del vino con il suggestivo percorso enogastronomico, celebrando le eccellenze del territorio. Tutto è pronto per l'edizione 2025 del convegno regionale sull'uva di Troia, organizzato dal Consorzio di tutela del DOC ‘Tavoliere’ e Confcooperative Foggia. L'appuntamento è domenica 13 luglio alle 19 nella piazza della Cattedrale: al termine del convegno, seguirà una serata all'insegna dei sapori e della convivialità .

