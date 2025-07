A Treviso il terzo caso di uno studente che si rifiuta di sostenere l’esame orale di maturità

A Treviso, si registra il terzo caso di uno studente che sceglie di non sostenere l’esame orale di maturità, una decisione che scuote il mondo scolastico. Un’altra giovane mente veneta, con 18 anni e laureata al liceo classico Canova, ha deciso di rinunciare all’orale dopo aver superato lo scritto con la sufficienza. Intanto, il ministro Valditara promette una riforma per prevenire simili scelte e rafforzare il valore del percorso scolastico. Dopo...

È la terza volta che accade. Un altro studente veneto ha deciso di non sostenere l’esame orale di maturità, una volta raggiunta la sufficienza con i punti dello scritto. Il ragazzo ha 18 anni e ha concluso il percorso di studi al liceo classico Canova di Treviso, come riporta Il Gazzettino. Intanto, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha promesso una riforma del sistema scolastico che impedisca ai ragazzi questo tipo di scelta. Dopo la sufficienza allo scritto, sfugge al colloquio finale. Il giovane studente del liceo classico Canova di Treviso, ha scelto di non sostenere l’esame orale, una volta accertatosi che la somma dei punti ottenuti allo scritto, e dei crediti accumulati durante il triennio, gli avrebbe garantito comunque la sufficienza. 🔗 Leggi su Open.online