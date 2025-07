A Treviso c' è una delle pizzaiole più brave d’Italia

A Treviso, tra le eccellenze della pizza, brilla il talento di Camilla Parato, una delle pizzaiole più brave d’Italia. Da cassiera sedicenne a Oderzo, ha conquistato Dubai per perfezionarsi, e ora torna a Ponte di Piave per condividere la sua passione. La sua storia è un esempio di dedizione e talento, dimostrando che con passione e impegno si può trasformare un sogno in realtà. E il suo forno è pronto a sfornare ancora tanta eccellenza.

