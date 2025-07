A Telese Terme La Notte Gialla | una serata dedicata al cibo sano all’agricoltura locale e alla tradizione

Preparati a vivere una serata indimenticabile sotto il cielo di Telese Terme! La Notte Gialla, in programma sabato 12 luglio in Piazza A. Minieri, unisce gusto, tradizione e sostenibilità in un festival dedicato al cibo sano e all’agricoltura locale. Con un mercato agricolo e street food firmato Coldiretti, sarà un’occasione imperdibile per scoprire i sapori autentici della nostra terra e valorizzare il lavoro dei nostri produttori. Non mancare!

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Telese Terme è lieto di annunciare “La Notte Gialla”, manifestazione organizzata in collaborazione con Coldiretti  e Campagna Amica, che si terrĂ Â sabato 12 luglio  in Piazza A. Minieri, dalle ore 19:00 alle 24:00. L’evento prevede un ricco mercato agricolo e street food a cura delle aziende Coldiretti, che proporranno prodotti a chilometro zero, di qualitĂ , frutto del lavoro e della passione dei produttori locali. Ad arricchire la serata, ci saranno le coinvolgenti esibizioni del gruppo “I Matesini”, con musica e balli popolari che celebrano la tradizione e la cultura del nostro territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Telese Terme “La Notte Gialla”: una serata dedicata al cibo sano, all’agricoltura locale e alla tradizione

Riapre il Mercato di Campagna Amica a Telese Terme: appuntamento il mercoledi in p.zza Minieri - Riapre il Mercato Campagna Amica a Telese Terme, un appuntamento imperdibile ogni mercoledì in Piazza Minieri.

