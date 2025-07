A SKY FULL OF STARS

una notte magica in cui le stelle sembravano scendere a toccare il terreno. Firenze ha brillato di luce propria, condividendo con i presenti un’esperienza indimenticabile all’insegna di eleganza e innovazione. Un evento che resterà nel cuore di chi ha avuto il privilegio di viverlo, lasciando un segno indelebile nel panorama estivo della città.

Mercoledì 9 luglio, Firenze si è trasformata in uno scenario da sogno, avvolta da un'atmosfera sospesa tra fascino, luce e meraviglia. Il prestigioso The Lodge Club, iconico salotto panoramico ai piedi di Piazzale Michelangelo, ha ospitato uno degli appuntamenti più memorabili dell'estate: "A Sky Full of Stars", l'evento esclusivo firmato Mercedes-Benz GMG SPA. Un cielo terso, una vista mozzafiato sul cuore rinascimentale della città e un'atmosfera che ha saputo fondere l'eleganza dell'automotive con l'emozione dell'ospitalità. Inviti selezionati, hanno portato clienti e amici della concessionaria in una dimensione sospesa tra realtà e suggestione.

