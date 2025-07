A Roma ricordato il magistrato Occorsio al 49 o anniversario dell’attentato

Oggi a Roma, in via Mogadiscio, si è svolta una toccante cerimonia per ricordare il 49º anniversario dell’attentato al magistrato Vittorio Occorsio. Figura chiave nella lotta contro terrorismo e neofascismo, la sua memoria riveste un significato profondo per l’intera società. Un momento di riflessione e riconoscenza che rafforza il nostro impegno civile per un futuro di legalità e giustizia.

Si è tenuta oggi 10 luglio a Roma, in via Mogadiscio, una cerimonia commemorativa in occasione del 49º anniversario dell’attentato terroristico al magistrato Vittorio Occorsio, avvenuto nel 1976. Occorsio, figura simbolo della lotta al terrorismo e al neofascismo, fu insignito della Medaglia. 🔗 Leggi su Today.it

