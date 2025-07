A Roma la III Edizione di Merco imprese Italia

A Roma si è svolta la terza edizione di Merco Imprese Italia, l'evento che celebra le aziende più rispettate e apprezzate nel 2025. Un momento imperdibile per scoprire chi guida con eccellenza il panorama imprenditoriale italiano, riconoscendo le eccellenze che fanno grande il nostro Paese. Durante l’evento presso l’Associazione della Stampa Estera a Palazzo Grazioli, si sono rivelati i protagonisti di un’economia in costante crescita e innovazione. Abbiamo parlato con Massimo Micucci, Direttore Merco Italia:...

Roma, 11 lug. (askanews) - La III edizione di Merco Imprese Italia ha svelato le aziende con la migliore reputazione nel Paese nel 2025 durante un evento tenutosi presso l'Associazione della Stampa Estera a Palazzo Grazioli, organizzato in collaborazione con Open Gate Italia e diretto dal responsabile di Merco Italia, Massimo Micucci, e dal direttore corporate di Merco, Antonio Lechòn. Abbiamo parlato con Massimo Micucci, Direttore Merco Italia: "In Italia abbiamo analizzato 100 aziende che sono state selezionate da manager con ruoli esecutivi a loro volta di aziende italiane che non valutavano se stesse, poi abbiamo fatto Merco Digitale che completa il quadro e l'analisi delle presenze online di tutte queste aziende e un'indagine in generale sulla società e sui consumatori".

