A Roma c' è una banda che saccheggiava gli utenti degli autobus

A Roma, una banda di latinos coinvolta nel saccheggio degli utenti della linea H è stata finalmente sgominata. Questi delinquenti, provenienti dal Perù e Cuba, tra i 24 e i 37 anni, tra cui due donne, avevano seminato il terrore tra i passeggeri più frequentati della capitale. L’arresto, avvenuto grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri di piazza Farnese, rappresenta un importante passo nella lotta contro la criminalità. La sicurezza dei cittadini può tornare ad essere una priorità.

La centenaria banda di Montefelcino a Roma per papa Leone XIV - Nel weekend, Roma ha accolto il Giubileo delle bande e dello spettacolo popolare, un evento straordinario che ha visto sfilare lungo via della Conciliazione decine di fanfare provenienti da 90 Paesi.

