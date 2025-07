A Rocchetta Sant' Antonio una giornata speciale ’Verso l’estate… e oltre’

Preparati a vivere un sabato indimenticabile a Rocchetta Sant’Antonio! Il 12 luglio, questa affascinante cittadina si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con l’evento ‘Verso l’estate… e oltre’, promosso dall’Associazione Culturale Liberamente. Un’occasione unica per celebrare l’arrivo della stagione calda, condividere momenti speciali e scoprire il talento locale. Non perdere questa giornata speciale, ricca di sorprese e convivialità: un’opportunità per vivere la comunità in tutta la sua magia.

Sabato 12 luglio Rocchetta Sant’Antonio accoglierà una giornata speciale, carica di emozioni e significati, grazie all’evento ’Verso l’estate. e oltre’, promosso dalla ‘Associazione Culturale Liberamente’ nell’ambito del ‘Progetto Galattica – Rete Giovani Puglia’ con il sostegno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

